Verpackungssteuer für Essens-Boxen, Becher und vieles Weitere bald auch in Bayern fällig?

München - Mit einer Steuer auf Einwegverpackungen preschte Tübingen vor - und bekam vor Gericht entsprechend recht. Nun erwägen auch mehrere Städte in Bayern , auf eine solche Lösung zur Müllvermeidung zu setzen.

Wird eine Verpackungssteuer bald auch in München fällig? © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Verpackungssteuer in Tübingen erwägen könnte im Freistaat gleich mehrere Städte dem Beispiel folgen. Dies ergab nun eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei sechs Kommunen im Freistaat.



Seit Anfang des Jahrs 2022 hat Tübingen bereits eine Verpackungssteuer - für Einweggeschirr und Einwegverpackungen wird somit eine Gebühr fällig und soll folglich Müllberge in der Stadt vermeiden.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das in einem Grundsatzurteil Ende Mai für rechtmäßig erklärt. Das könnte auch in Bayern Folgen haben.

Die Stadt München zeigt sich für eine ähnliche Lösung grundsätzlich offen. Nach Einschätzung der Stadtkämmerei sei eine Einführung rechtlich möglich, teilte eine Sprecherin zum Thema mit.

Für alles Weitere möchte die Stadt zunächst die schriftliche Begründung des Urteils aus Leipzig abwarten. Zugleich liegen Anträge von zwei Stadtratsfraktionen vor, es der Stadt Tübingen gleichzutun.