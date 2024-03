Sonne oder Schirm? So wird das Wetter in Bayern an diesem Wochenende

Das Wetter in München und dem restlichen Bayern kann sich am Wochenende zumindest größtenteils sehen lassen. © Montage: Felix Hörhager/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Das zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am heutigen Freitag in München und Bayern überwiegend von seiner angenehmeren Seite!

Meist hat am Mittag und Nachmittag die Sonne das Sagen am Himmel, im westlichen Vorland der Alpen und in den Kammlagen der östlichen Mittelgebirge trübt jedoch beständiger Hochnebel örtlich das Bild.

Die Höchsttemperaturen liegen den Meteorologen zufolge zwischen sechs Grad in Hochfranken und 13 Grad westlich des Spessarts. Es weht ein mäßiger, gebietsweise mitunter stark böiger Wind um Ost.

Auch am Samstag dürfen sich die Menschen im Freistaat über recht gutes Wetter freuen. Allerdings ziehen mancherorts dichte Wolkenfeldern durch.

Das Quecksilber steigt bei einem schwachen bis mäßigen, im Verlauf des Tages teils aber auch auffrischenden Wind aus Ost bis Südost auf neun bis stolze 16 Grad. Achtung: In Föhntälern der Alpen sind am Nachmittag starke bis stürmische Böen möglich!