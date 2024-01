Ein Freistaat, aber zwei Aussichten: So wird jetzt das Wetter in Bayern

München - Freundlich und vor allem im Bergland ungewöhnlich mild: Das Wetter in München und dem Großteil Bayerns zeigt sich zum Start in die neue Woche am Montag von seiner angenehmeren Seite - im Süden gar noch etwas mehr!

Diese Zweiteilung hält auch am Mittwoch an. In Nordbayern ist es meist stark bewölkt und es muss gebietsweise mit Regen in geringen Mengen gerechnet werden. Je weiter man nach Süden blickt, desto mehr Sonnenanteile gibt es - und kaum Tropfen!

Das spiegelt sich ebenso bei den Temperaturen wider ...

In Ostbayern bleibt es bei schwachem Südostwind mit vier bis acht Grad zwar für diese Jahreszeit mild, im Südwesten wird es bei einem zeitweise mäßigen Wind aus Südwest bei sieben bis 13 Grad allerdings doch deutlich freundlicher.