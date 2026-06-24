Auffahrunfall im Landkreis Greiz: 53-Jährige schwer verletzt

Münchenbernsdorf (Landkreis Greiz) - Bei einem schweren Unfall in der Jenaer Straße in Münchenbernsdorf sind am Dienstagmittag zwei Menschen verletzt worden.

Nach einem Auffahrunfall in Münchenbernsdorf mussten zwei Verletzte medizinisch versorgt werden, darunter eine schwer verletzte Autofahrerin. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 53-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und musste dafür anhalten. Eine nachfolgende 18-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.

Die 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 18-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Außerdem entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden.

Zur Versorgung der Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.