Einsatztechnik geklaut: Einbrecher steigen bei Leipziger Feuerwehr ein

Leipzig - Dreiste Kriminelle sind in der Nacht auf Montag ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig- Grünau eingebrochen und haben wertvolle Einsatztechnik gestohlen.

In der Nacht auf Montag verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtteil Grünau. © LeipzigFireFighter

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann bestätigte, hatten sich die Ganoven in der Nacht auf Montag gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Schönauer Straße 25 verschafft.

Abgesehen hatten sie es auf Werkzeuge der Freiwilligen Feuerwehr im Wert von etwa 5000 Euro. Um welche Gerätschaften es sich dabei genau handelt, wollte die Polizei auf Nachfrage jedoch nicht preisgeben.