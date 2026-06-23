Einsatztechnik geklaut: Einbrecher steigen bei Leipziger Feuerwehr ein
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Leipzig - Dreiste Kriminelle sind in der Nacht auf Montag ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Grünau eingebrochen und haben wertvolle Einsatztechnik gestohlen.
Wie Polizeisprecher Paul Engelmann bestätigte, hatten sich die Ganoven in der Nacht auf Montag gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Schönauer Straße 25 verschafft.
Abgesehen hatten sie es auf Werkzeuge der Freiwilligen Feuerwehr im Wert von etwa 5000 Euro. Um welche Gerätschaften es sich dabei genau handelt, wollte die Polizei auf Nachfrage jedoch nicht preisgeben.
Der durch den Einbruch zusätzlich entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: LeipzigFireFighter