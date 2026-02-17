Frau kauft 21-Euro-Skulptur: Zu Hause macht sie wertvollen Fund

USA - Jordan aus dem US -Bundesstaat New Jersey ist eine absolute Antiquitäten-Liebhaberin. Doch mit dem Wert dieser 21-Euro-Skulptur hatte auch sie nicht gerechnet.

Diese Skulpturenkatze kaufte Jordan für läppische 25 Dollar. Da wusste sie noch nicht, was diese wert ist. © Montage: Screenshot/TikTok/le_jordin, Screenshot/Instagram/le_jordin

Die Amerikanerin stöbert immer wieder nach Schätzen, fand zuletzt bei einem Haushaltsauflösungsverkauf eine Porzellan-Katze.

"Ich hatte noch nie so etwas gesehen und wusste sofort, dass sie ein toller Blickfang für mein Zuhause sein würde", erzählte Jordan "Newsweek". Für 25 Dollar (umgerechnet 21 Euro) nahm sie das gute Stück mit.

Geblendet von der Schönheit dieser Skulptur war es der jungen Frau auch erstmal egal, von wem sie hergestellt wurde. Erst zu Hause kam die Neugierde. "Ich wusste, dass manche Porzellantierfiguren viel wert sind, aber ich bin keine Expertin und konnte daher nicht sofort erkennen, was ich da eigentlich vor mir hatte."

Als sie sich die Katze genauer ansah, fand Jordan einen schwarzen Stempel mit dem Schriftzug "Fornasetti".