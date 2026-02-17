Frau kauft 21-Euro-Skulptur: Zu Hause macht sie wertvollen Fund
USA - Jordan aus dem US-Bundesstaat New Jersey ist eine absolute Antiquitäten-Liebhaberin. Doch mit dem Wert dieser 21-Euro-Skulptur hatte auch sie nicht gerechnet.
Die Amerikanerin stöbert immer wieder nach Schätzen, fand zuletzt bei einem Haushaltsauflösungsverkauf eine Porzellan-Katze.
"Ich hatte noch nie so etwas gesehen und wusste sofort, dass sie ein toller Blickfang für mein Zuhause sein würde", erzählte Jordan "Newsweek". Für 25 Dollar (umgerechnet 21 Euro) nahm sie das gute Stück mit.
Geblendet von der Schönheit dieser Skulptur war es der jungen Frau auch erstmal egal, von wem sie hergestellt wurde. Erst zu Hause kam die Neugierde. "Ich wusste, dass manche Porzellantierfiguren viel wert sind, aber ich bin keine Expertin und konnte daher nicht sofort erkennen, was ich da eigentlich vor mir hatte."
Als sie sich die Katze genauer ansah, fand Jordan einen schwarzen Stempel mit dem Schriftzug "Fornasetti".
Porzellan-Katze ist bares Geld wert
Das wiederum ist eine italienische Luxusmarke, die unter anderem auf Möbel, Deko und Geschirr spezialisiert ist. Auf der Homepage des Unternehmens wird sogar eine Echtheitsprüfung angeboten, was die Amerikanerin dankend annahm.
Nur wenige Tage später erhielt sie die Bestätigung, dass ihre "Katze" echt ist und wohl in den 50ern oder 60ern produziert wurde. Noch besser: Die Skulptur soll sogar von Firmengründer Piero Fornasetti höchst persönlich bemalt worden sein.
Aus dem 25-Dollar-Fund wurde ganz schnell etwas Größeres. Jordan recherchierte und stellte fest, dass Skulpturen wie diese nicht mehr hergestellt werden.
Auf Sammler- und Wiederverkaufsplattformen werden sie für 1800 bis 3500 US-Dollar gehandelt.
Und obwohl sie nun jede Menge Kohle Gewinn machen könnte, will sie das gute Stück behalten. "Ich bin noch dabei, mein Haus fertig einzurichten, daher behalte ich die Katze auf jeden Fall. Ich bin mir nur noch nicht sicher, in welchem Zimmer sie ihren Platz finden wird."
Titelfoto: Montage: Screenshot/TikTok/le_jordin, Screenshot/Instagram/le_jordin