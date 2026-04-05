Heftiger Crash! Autofahrerin prallt gegen mehrere Bäume und überschlägt sich
Von Sebastian Schmitt, Svenja-Marie Kahl
Heidmoor - Heftiger Crash! Eine 40-Jährige ist in Heidmoor (Schleswig-Holstein) am Samstagabend mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt.
Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Frau am Samstagabend aus ihrem Auto frei schneiden, teilte eine Polizeisprecherin mit.
Gegen 20.19 Uhr wurde die Feuerwehr zu der Waldchaussee zwischen Weddelbrook und Heidmoor gerufen.
Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, fanden sie ein stark deformiertes Auto vor, das auf dem Dach zum Stehen gekommen war, so die Angaben der Feuerwehr.
In Absprache mit dem Rettungsdienst entschieden sie sich dazu, die Frau über das Seitenfenster aus dem demolierten Auto zu retten.
Nach medizinischer Erstversorgung kam die Frau anschließend in ein Krankenhaus.
Die Waldchaussee musste in beide Richtungen gesperrt werden.
Einem entgegenkommenden Auto ausgewichen?
Außerdem wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft beauftragt, den Unfall zu rekonstruieren.
Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Autofahrerin einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen sein.
Der genaue Unfallhergang soll nun ermittelt werden.
Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg