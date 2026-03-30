Kurz vorm Abgrund: VW-Fahrer kracht durch Baustellen-Absperrung

Wöbbelin - Crash auf der A24 : Ein VW-Fahrer durchbrach eine Baustellenabsperrung auf der Autobahn in Höhe Wöbblin ( Mecklenburg-Vorpommern ) und landete am Ende eines Rohbaus einer Autobahnbrücke.

Kurz vor dem Abgrund kam das Auto zum Stehen. © Polizeipräsidium Rostock

Ein 72-jähriger VW-Fahrer fuhr am Samstagabend gegen 19.20 Uhr die A24 in Richtung Hamburg entlang, teilte die Polizei mit.

Auf der Höhe einer Brückenbaustelle durchbrach er eine Absicherung und kam von der Straße ab. Anschließend krachte der 72-Jährige mit seinem VW durch einen Absperrzaun.

Schließlich kam das Auto auf der noch nicht fertigen Autobahnbrücke zum Stehen.

Der VW-Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin mussten das Auto über die Fahrertür verlassen, da sich die Beifahrertür nur zum Abgrund der noch nicht fertiggestellten Brücke öffnen ließ.

Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Laut Polizeiangaben wollten sie sich jedoch nicht von einem Rettungsdienst vor Ort behandeln lassen.