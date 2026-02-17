Linienbus überfährt zwei Fußgänger: Frau (†47) stirbt noch am Unfallort
Steinhagen - Tödlicher Verkehrsunfall: In einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen überfuhr ein Linienbus zwei Fußgänger.
Das Unglück ereignete sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs im Bereich Queller Straße/Laukshof.
Wie die Polizei Gütersloh mitteilt, fuhr ein Linienbusfahrer (62) in den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung der Straße Laukshof.
Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam es zu dem schweren Unfall, bei dem zwei Passanten, die die Straße überquerten, von dem Bus erfasst wurden.
Einer der beiden Beteiligten, ein 30-jähriger Mann, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Für die 47-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch am Unfallort.
Im Bus saßen einige Fahrgäste, von denen sich einige unmittelbar als Zeugen meldeten.
Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch untersucht.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa