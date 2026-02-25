Luxus, Party, Insolvenz - und jetzt Tod: Selfmade-Millionär (†34) überraschend gestorben
Wien (Österreich) - Der Wiener Instagram-Star und Immobilienunternehmer Mike Maschina ist völlig überraschend im Alter von 34 Jahren verstorben.
Wie die österreichische Tageszeitung "Heute" berichtet, starb Mike Maschina bereits am 9. Februar völlig unerwartet. Die Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt. Er wurde am Dienstag im engsten Kreis beerdigt.
Der 34-Jährige hatte sich über Jahre auf Social Media als schillernder Selfmade-Millionär präsentiert, bevor er sich plötzlich aus der Öffentlichkeit zurückzog.
Mit auffälligen Autos, teuren Reisen und rauschenden Partys sorgte er über Jahre hinweg für Aufsehen und wurde von seinen über 90.000 Followern auf Instagram gefeiert.
Mike hatte rund fünf Millionen Euro Schulden
Neben seinem Leben im Rampenlicht versuchte er auch, den Immobilienmarkt digital aufzumischen: Mit seiner App "Immomatch" wollte er Wohnungssuchende nach dem Tinder-Prinzip zusammenbringen.
Doch nach anfänglichem Erfolg folgte der Absturz: Mehrere Projekte gerieten in Schieflage, seine Firma Ruma Estate musste Insolvenz anmelden und privat soll er Schulden in Höhe von rund fünf Millionen Euro angehäuft haben.
Laut Instagram lebte er zuletzt auf Bali, meldete sich jedoch kaum noch auf seinen Social-Media-Kanälen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/mike_maschina