Mann will Kaffee trinken: Als er Gespräch am Nachbartisch bemerkt, wird er stinksauer

Kanada - "Wenn Ihr einen schlechten Donnerstag habt, seid einfach dankbar, dass Ihr nicht öffentlich in einem Café gefeuert wurdet." Mit diesen Worten startete Levi Allen kürzlich einen Beitrag auf Threads – und sorgte damit für eine Menge Entsetzen.

Eigentlich hatte Levi Allen lediglich vorgehabt, seinen Kaffee zu genießen. (Symbolbild) © 123rf/ stratfordproductions

"Und nein. Es war kein Mitarbeiter des Lokals oder irgendjemand, der etwas mit dem Coffee-Shop zu tun hatte", erklärte er weiter. Autsch.

Dabei hatte alles so harmlos angefangen. Schließlich hatte der junge Filmemacher einfach nur in Ruhe einen Kaffee genießen wollen, als er auf ein Gespräch am Nachbartisch aufmerksam wurde. Dort hatten sich nämlich zwei Frauen gesetzt, bevor eine von ihnen einen Anruf tätigte und das Telefon auf Lautsprecher stellte.

Eine kuriose Szenerie, die nicht nur Allens Blicke auf sich zog.

Anschließend begann die Dame mit dem Handy, gemeinsam mit der Person am anderen Ende der Leitung, auf die andere einzureden. Und das ging nicht gut aus.

Schnell wurde Allen klar: Hierbei handelte es sich um eine Chefin und ihre Mitarbeiterin. Am Telefon war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Personaler. Und jetzt ging es ans Eingemachte.