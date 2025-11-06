 1.214

Nicht einmal seine Partei stimmte dagegen: Bundestag genehmigt Razzia bei AfD-Mann

Gegen einen neu in den Bundestag gewählten AfD-Abgeordneten aus Augsburg laufen Ermittlungen. Das Parlament gab das Okay für Durchsuchungen.

Von Jörg Ratzsch

Augsburg/Berlin - Der Bundestag hat die Genehmigung für Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich (35) erteilt.

Nicht einmal symbolischer Protest: Die AfD-Fraktion hatte sich bei der Abstimmung komplett enthalten.
Das Plenum stimmte einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses zur Genehmigung "zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse" zu.

Die Immunität des Abgeordneten wurde damit aufgehoben.

Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu.

Die AfD-Fraktion enthielt sich; stimmte nicht einmal symbolisch dagegen. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt.

Der Augsburger Abgeordnete wurde bei der Bundestagswahl im Februar neu ins Parlament gewählt.

Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Vor seiner Wahl in den Bundestag war er nach AfD-Angaben Fraktionsreferent der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag.

