Nicht einmal seine Partei stimmte dagegen: Bundestag genehmigt Razzia bei AfD-Mann

Augsburg/Berlin - Der Bundestag hat die Genehmigung für Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich (35) erteilt.

Nicht einmal symbolischer Protest: Die AfD-Fraktion hatte sich bei der Abstimmung komplett enthalten. © Alicia Windzio/dpa

Das Plenum stimmte einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses zur Genehmigung "zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse" zu.

Die Immunität des Abgeordneten wurde damit aufgehoben.

Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu.

Die AfD-Fraktion enthielt sich; stimmte nicht einmal symbolisch dagegen. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt.

Der Augsburger Abgeordnete wurde bei der Bundestagswahl im Februar neu ins Parlament gewählt.