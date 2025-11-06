Nicht einmal seine Partei stimmte dagegen: Bundestag genehmigt Razzia bei AfD-Mann
Von Jörg Ratzsch
Augsburg/Berlin - Der Bundestag hat die Genehmigung für Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich (35) erteilt.
Das Plenum stimmte einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses zur Genehmigung "zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse" zu.
Die Immunität des Abgeordneten wurde damit aufgehoben.
Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu.
Die AfD-Fraktion enthielt sich; stimmte nicht einmal symbolisch dagegen. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt.
Der Augsburger Abgeordnete wurde bei der Bundestagswahl im Februar neu ins Parlament gewählt.
Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Vor seiner Wahl in den Bundestag war er nach AfD-Angaben Fraktionsreferent der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag.
