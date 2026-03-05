CDU-Fleischermeisterin aus Chemnitz im TAG24-Interview: Über diesen Merz-Satz ärgert sie sich

Seit einem Jahr sitzt die Chemnitzer Fleischermeisterin Nora Seitz im Bundestag. Was hat sich seitdem für sie verändert? TAG24 sprach mit ihr.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Von der Fleischerei in den Bundestag: Nora Seitz (41, CDU) aus Chemnitz schaffte bei den Bundestagswahlen 2025 den Sprung nach Berlin. Seitdem stimmt sie innerhalb der schwarz-roten Koalition für Gesetze ab, hält leidenschaftliche Reden im Plenarsaal. Wie sehr hat sich ihr Leben seitdem verändert, wie bewerten sie die aktuelle politische Situation und was will sie unbedingt noch durchsetzen? TAG24 sprach mit der Fleischermeisterin.

Fleischermeisterin Nora Seitz (41, CDU) sitzt seit einem Jahr in Berlin - sie zog 2025 in den Bundestag ein. © Thomas Türpe TAG24: Frau Seitz, Sie tauschten die Fleischertheke gegen einen Sitz im Bundestag. Wie aufregend waren die ersten Tage in Berlin für Sie?

Nora Seitz: Die ersten Tage waren geprägt von Bürokratie - Mitarbeiter finden, sich um die Krankenkasse kümmern, persönliche Daten beim Bundestag einreichen. Und das alles neben der Fleischerarbeit, ich habe ja nicht sofort aufgehört, zu Hause zu arbeiten. Es war mir immer wichtig, den Bezug zur Realität zu behalten. TAG24: Stehen Sie dann neben Ihrer Arbeit als Bundestagsabgeordnete überhaupt noch hinter der Fleischtheke?



Ich habe den Betrieb zusammen mit meiner Mutter geführt - mittlerweile hat sie übernommen. Für mich ist es allerdings wichtig, dort, wo ich kann, sie zu unterstützen. Es wird immer in meinen Wahlkreiswochen ein paar Stunden geben, in denen ich mich um die Fleischerei kümmere. Diese Zeit brauche ich auch für meinen Kopf. Denn 16-Stunden-Tage sind jetzt die Realität.

Trotz der anstrengenden Arbeit in Berlin zieht es die Chemnitzerin weiterhin hinter die Fleischertheke, wenn auch nur für wenige Stunden. (Archivbild) © Maik Börner

CDU-Frau Seitz über Ost-West-Debatte: "Müssen uns gegenseitig mehr zuhören"

Zwei, die sich gut verstehen: Nora Seitz verteilte im Landtags-Wahlkampf 2019 zusammen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) Bratwürste in Chemnitz. © Sven Gleisberg TAG24: Wer wie Sie neu in den Bundestag einzieht, bringt oftmals große Pläne und Ideen mit. Prallt dann ganz schnell Idealismus auf politische Realität - gerade in der Koalition mit der SPD? Ja. Ich habe jetzt in dem ersten Jahr gelernt: Politik ist ein Marathon und kein Sprint. Klar: SPD und CDU sind nicht in gleichen Weltansichten verbunden. Es geht immer um einen politischen Kompromiss. Ich bin froh, dass mich meine Fraktion reden lässt, dass ich auch meine Bedenken zum Ausdruck bringen kann. TAG24: Gerade in Ostdeutschland ist die Stimmung angespannt. Die AfD liegt in Umfragen teilweise über der CDU. Warum, denken Sie, überzeugt die CDU nicht mehr? Ich glaube, dass wir den Blick auf den Osten viel zu lange vernachlässigt haben. Im Osten leben totale Herzensmenschen, aber auch Menschen, die misstrauisch aus ihrer Erfahrung heraus sind. Es gibt auch eine andere Einstellung mit Russland. Wir müssen hier in Berlin akzeptieren, dass es zwei verschiedene Regionen gibt - die einen haben die Transformationserfahrung gemacht, sie wissen, wie es ist, wenn plötzlich alles, was man sich aufgebaut und erspart hat, plötzlich weg ist. Und die andere Region hat nun zum allerersten Mal einen Wohlstandsverlust. Und dafür muss auch ein Kanzler ein Gespür entwickeln. Im Moment fehlt mir dieses Gespür etwas. Ich habe schon damals meinen inneren Schluckauf gekriegt, als Merz gesagt hat, dem Osten müsse man mehr erklären als dem Westen. Das denke ich mir: Nein. Vielleicht ist es auch andersrum und wir müssen uns mal gegenseitig mehr zuhören.

Man müsse im "Osten mehr erklären als im Westen" , sagte der CDU-Chef (70) 2024 bei den ARD-Tagesthemen. Diese Aussage stieß - vor allem in Ostdeutschland - auf massive Kritik. © Christoph Soeder/dpa

Seitz über AfD: "Auftreten und Äußerungen machen mir Sorgen"