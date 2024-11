Umfrage zeigt: Jeder zweite Deutsche flirtet am Arbeitsplatz

Ein Flirt unter Kollegen? Viele Deutsche sind dem nicht abgeneigt. (Symbolbild) © lightfieldstudios/123RF

Jeder zweite Deutsche flirtet mit Kollegen, fand eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftragt des Magazins "Playboy" heraus.

50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland haben sich am Arbeitsplatz nach einem möglichen Partner umgeschaut. Sogar 68 Prozent der bundesweit befragten Frauen und Männer gaben an, schon einmal Zeugen von Flirts in ihren Unternehmen geworden zu sein.

Dabei bleibt es teils nur bei verbalen Nettigkeiten (36 Prozent). Ein Viertel der Flirts enden in festen Beziehungen.

Entsprechend hoch ist die Akzeptanz fürs Anbandeln am Arbeitsplatz, nur jeder Vierte hält solche Flirts für unprofessionell. Lediglich Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen stoßen bei der Mehrheit der Befragten auf Ablehnung.