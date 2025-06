Zu viel Wind und Sonne: Drohen Stromausfälle an Pfingsten?

Dortmund/Bonn - Stromnetz-Betreiber rechnen an diesem Wochenende zwar mit viel Wind- und Sonnenstrom, sehen aber keine Gefahr für Stromausfälle durch Netzüberlastung.

Alles in Kürze

Während alle Windkraftanlagen bei drohender Netzüberlastung abgeschaltet werden können, ist dies bei Photovoltaik-Anlagen nicht immer der Fall. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

"Laut aktuellen Prognosen wird die Einspeisung aus Wind- und Solarenergie vor allem am Sonntag auf einem sehr hohen Niveau liegen", erklärte der Übertragungsnetzbetreiber Amprion auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Man rechne aber nicht mit einer Rekordeinspeisung. "Aktuell gehen wir von einer beherrschbaren Situation aus und davon, dass die Netzstabilität gewährleistet werden kann."

Hintergrund: Damit das Stromnetz stabil ist, muss immer genauso viel Strom eingespeist werden wie verbraucht wird. An Pfingsten - wie auch an Ostern - ist der Stromverbrauch in Deutschland jedoch erfahrungsgemäß niedrig, weil viele Fabriken stillstehen.

Es gibt in Deutschland jedoch immer mehr Windräder und Solaranlagen. Während alle Windkraftanlagen bei drohender Netzüberlastung abgeschaltet werden können, ist dies bei Photovoltaik-Anlagen nicht immer der Fall.

Amprion ist zusammen mit drei anderen Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland für die Überlandleitungen sowie die Stabilität des gesamten Stromsystems zuständig.