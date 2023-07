1,1 Millionen Solarmodule! Südlich von Leipzig entsteht riesiger Energiepark

Der Aufbau von rund 1,1 Millionen Photovoltaikmodulen ist derzeit in vollem Gange, wie Wolfgang Pielmaier, Technischer Leiter des Projektentwicklers Move On Energy, sagte. Etwa 15 Prozent der aus China stammenden Solarmodule seien bereits montiert, 80 Prozent lägen auf Lager.

Aktuell werden noch die letzten Solarpanels montiert. © Jan Woitas/dpa

In langen Reihen stehen die Solarpanels in Ost-West-Ausrichtung da. So sei die Energieausbeute über den Tag verteilt am höchsten, erläuterte Pielmaier. Es seien sogenannte bifaziale Module, die auch Licht nutzen können, das auf ihre Rückseite fällt.

Mindestens 30 Jahre lang solle das Solarkraftwerk Strom produzieren. Über zwei 380-kV-Leitungen und von Move On Energy errichteten Umspannwerken wird er ins Übertragungsnetz eingespeist.

Der Energiepark sei Teil der Energiewende, aber völlig unabhängig von staatlicher Förderung, sagte Pielmaier. Move On Energy erhalte keine Einspeisevergütung, sondern verkaufe seinen Strom direkt über einen Großhändler an Industriekunden. Eigentümer ist der Versicherungskonzern Signal Iduna.

Zu dem Energiepark und weiteren geplanten Green-Energy-Projekten in der Region gibt es auch kritische Stimmen aus der Bevölkerung: Sie seien zu groß, zu viel Fläche werde in Anspruch genommen.

Der Landrat des Kreises Leipzig, Henry Graichen (46, CDU), betont dagegen die Chancen: "Wer Energie und vor allem erneuerbare Energie vorweisen kann, besitzt einen hochattraktiven Standortvorteil im Wettbewerb um Neuansiedlungen." Zudem würden die Solaranlagen auf Kippenböden errichtet, die für die Landwirtschaft ohnehin unwirtschaftlich seien.