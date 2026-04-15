"Frontalangriff auf Beschäftigte": CSU und SPD mit massiver Kritik an Warkens Sparpläne

München/Berlin - Die Sparpläne zu den Krankenkassenbeiträgen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (46, CDU ) stoßen bei CSU und SPD in Bayern auf massive Kritik.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (46, CDU) bringt nicht nur Versicherte sondern auch Koalitionspartner gegen sich auf. © Sebastian Gollnow/dpa

"Wir stehen zu notwendigen Reformen im Gesundheitssystem – aber sie müssen gerecht, ausgewogen und für die Menschen nachvollziehbar sein", sagt die CSU-Gesundheitspolitikerin und Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (39).

Es könne nicht sein, dass Beitragszahler jedes Jahr 10 bis 12 Milliarden Euro für Bürgergeldempfänger zahlten, der eigene Ehepartner aber aus der solidarischen Mitversicherung herausgedrängt werde.

"Was hier vorliegt, ist kein ausgewogenes Reformkonzept, sondern ein Frontalangriff auf Versicherte und Beschäftigte. Statt die strukturellen Probleme zu lösen, sollen wieder einmal die Beitragszahler zur Kasse gebeten werden", betonte SPD-Landeschefin Ronja Endres (39).

In Warkens Vorschlag fehle etwa der politische Wille, überzogene Preisforderungen der Pharmaindustrie deutlich konsequenter zu begrenzen.

Endres forderte zudem eine Fortführung der Praxis bei der Lohnfortzahlung und eine echte Strukturreform.