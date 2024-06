Kurz vor Europameisterschaft: Polizei fordert Knallhart-Revolution

Düsseldorf - Kurz vor dem Start der Europameisterschaft hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eindringliche Forderungen an NRW-Innenminister Herbert Reul (71) gestellt.

Während der Europameisterschaft dürfte für einige Beamte deutlich mehr Arbeit anfallen als sonst. © David Young/dpa

Demnach habe man ihn aufgefordert, die "Bagatellgrenze" für Polizistinnen und Polizisten für die Dauer der EM auszusetzen.

"Der Minister sollte sich an sein Versprechen erinnern: Geleistete Mehrarbeit darf nicht verfallen", sagte der Chef der GdP in NRW, Michael Mertens (61), am heutigen Sonntag laut Mitteilung.



Hintergrund: Seit dem Jahr 2000 gilt für alle Beamten im Land die besagte "Bagatellgrenze", wonach man erst nach fünf Überstunden überhaupt welche aufschreiben darf.

Das anstehende Fußball-Großereignis werde die NRW-Polizei extrem fordern und dabei auch erhebliche Mehrarbeit anfallen, sagte Mertens. Reul könne seine Wertschätzung für die Polizei zeigen, indem er die "Bagatellgrenze" für die EM-Monate Juni und Juli aussetze.