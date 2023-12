Social Media als Demokratie-Gift? NRW-Ministerin sieht erhebliche Gefahr für Kinder

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Ina Brandes (46, CDU) sieht gefährliche antidemokratische Tendenzen in sozialen Medien.

NRW-Kulturministerin Ina Brandes (46, CDU) sieht in den sozialen Medien eine antidemokratische Gefahr für Kinder und Jugendliche. © David Young/dpa

Bei TikTok habe sie erschreckende Beispiele gefunden, sagte Brandes am Freitag in einer Demokratie-Debatte des Düsseldorfer Landtags.

"Es ist wirklich nicht zu glauben, was sich dort abspielt und in welcher Art und Weise junge Menschen, die ja im Wesentlichen die TikTok-Nutzer sind, mit Fehlinformation, mit Desinformation, mit einer bewussten Diskreditierung unserer Demokratie und vor allen Dingen unserer Politikerinnen und Politiker dazu verleitet werden sollen, diesen Staat abzulehnen", mahnte Brandes.

Hass im Netz, Desinformation und Verschwörungserzählungen seien an der Tagesordnung. Der Kampf um die Demokratie müsse vom Analogen stärker ins Digitale verlagert und vor allem dort gewonnen werden.

Anlass der Debatte war ein Antrag der SPD-Opposition, die eine verbindliche "Woche der Demokratie" in allen Bildungsstätten Nordrhein-Westfalens vorschlug.

Gerade in Zeiten von Kriegen, Krisen und Unsicherheiten sei eine solche Offensive in Kitas und Schulen ebenso wichtig wie in Berufskollegs, Hoch- und Meisterschulen, sagte SPD-Fraktionschef Sven Wolf (47).