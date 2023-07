SPD-Chef fordert 14 Euro Mindestlohn: Doch gehen da nicht Tausende Unternehmen pleite?

Ist die Förderung von SPD-Chef Lars Klingbeil nach 14 Euro Mindestlohn realistisch oder treibt sie Unternehmen in die Insolvenz?

Von Paul Hoffmann, Erik Töpfer

Berlin - Mit seiner Forderung nach 14 Euro Mindestlohn sorgte SPD-Chef Lars Klingbeil (45) in der vergangenen Woche für hitzige Diskussionen. Ist das denn überhaupt möglich, ohne unzählige Unternehmen in die Insolvenz zu schicken und die Inflation weiter in die Höhe zu treiben?

SPD-Chef Lars Klingbeil (45) im TAG24-Gespräch. © Christian Kielmann "Ein angemessener Mindestlohn ist immer nur die unterste Haltelinie. Es geht darum, dass Leute von ihrer Arbeit leben können, das ist eine Frage des Respekts", sagt Klingbeil. Schon bei der Einführung des Mindestlohns sei immer wieder behauptet worden, dass dieser Jobs zerstören würde. "Ein Stück weit stimmt das auch", gibt der SPD-Chef zu, um aber sogleich zu relativieren: "Wenn es um Ausbeutung geht. Denken Sie beispielsweise an Briefzusteller, die 3 Euro pro Stunde bekommen haben und die dann Mitte des Monats zum Staat gehen mussten, weil das Geld alle war." Doch was wird aus Unternehmen, die sich 14 Euro Mindestlohn für ihre Mitarbeiter wirklich nicht mehr leisten können? "Natürlich kenne ich auch Unternehmen, für die der aktuelle Mindestlohn eine Herausforderung ist. Da müssen wir darüber reden, was sonst gemacht werden kann, um sie zu stärken." Innenpolitik Kriminalstatistik vorgestellt: Bundesweit mehr Straftaten und mehr Gewalt! Doch ist der Mindestlohn nicht das einzige Instrument, mit dem sich die SPD für Geringverdiener einsetzen will. "Wir wollen generell Löhne stärken und die Tarifbindung ausweiten. Mit dem Tariftreuegesetz werden wir regeln, dass der Bund nur noch Aufträge an solche Unternehmen vergeben darf, die ihre Mitarbeiter auch ordentlich bezahlen", so Klingbeil weiter.

Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12 Euro. © dpa/Marijan Murat

Das sagt SPD-Chef Klingbeil zu einem CDU-Vorschlag