Konferenz der Verkehrsminister: Angebot für Studierende bei 49-Euro-Ticket geplant

Aachen - Die Verkehrsminister der 16 Bundesländer haben am Donnerstag viel abgearbeitet: Im Fokus der zweitägigen Beratungen der 16 Ressortchefs in Aachen stand das Deutschlandticket für den Nahverkehr. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz (VMK), NRW-Ressortchef Oliver Krischer (53, Grüne), stellte gemeinsam mit mehreren Amtskollegen die wichtigsten Beratungsergebnisse vor.

Der Bundestag hat das Finanzierungsgesetz für das 49-Euro-Ticket bereits beschlossen, am 31. März muss abschließend noch der Bundesrat zustimmen.

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (57, CDU) sagte, Ziel sei es, dass sich die Fahrgastzahlen durch das einfache Ticket verdoppelten. Der Bund müsse allerdings seine Regionalisierungsmittel für die Länder weiter aufstocken, damit das Angebot auch an die steigende Nachfrage und die Erfordernisse des Klimawandels angepasst werden könne. "Wir brauchen mehr Geld im System."

Die Verkehrsminister der 16 Bundesländer trafen sich am Donnerstag in Aachen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Fluggast-Kontrollen

Künftig können alle Flughafenbetreiber nach dem Vorbild des Frankfurter Airports die Luftsicherheitskontrollen von der Bundespolizei übernehmen. Der Bund sei diesem Wunsch der Verkehrsminister gefolgt, berichtete Krischer.

Interesse hätten bereits die Flughäfen in Hannover, Berlin/Brandenburg, Hamburg, Köln/Bonn und Düsseldorf bekundet. Die Organisation vor Ort ermögliche es, schneller und gezielter zu handeln, um Chaos bei der Abfertigung zu vermeiden. In den Jahren der Corona-Pandemie war es vor allem in Ferienzeiten oft zu überlangen Warteschlangen gekommen.

Das neue Modell bedeute allerdings "noch keine Entwarnung für dieses Jahr", sondern eher für 2024, räumte Krischer ein.

Inzwischen seien jedoch zahlreiche Vorkehrungen getroffen worden, damit dass es in diesem Jahr nicht mehr zu so chaotischen Zuständen kommen müsse - etwa durch buchbare Abfertigungstermine oder Aufstockung des Personals bei der Bundespolizei.