AfD-Parteitag in Essen: Straßenblockaden, Pfefferspray und Festnahmen!

Essen - Alice Weidel (45) und Tino Chrupalla (49) wurden beim AfD-Bundesparteitag in Essen in ihren Ämtern bestätigt. Vor den Toren der Grugahalle tobten derweil die Proteste gegen die Partei.

Alice Weidel (45) und Tino Chrupalla (49) bleiben zwei weitere Jahre an der Spitze der AfD. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit einer Mischung aus buntem Protest und aggressivem Widerstand haben Demonstranten in Essen gegen den AfD-Bundesparteitag protestiert.

Mit Straßenblockaden versuchten Aktivisten am Samstagmorgen, die Delegierten an der Anreise zu hindern. Immer wieder kam es zu Rangeleien mit der Polizei, die setzte teilweise Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

Einige Delegierte wurden unter massivem Polizeischutz zu Fuß durch die aufgebrachte Menge in die Grugahalle geleitet, wo die AfD zusammenkam. Elf Polizisten und mehrere Aktivisten wurden verletzt. Der Parteitag begann leicht verspätet.

Ab dem späten Vormittag dominierte dann der friedliche Protest von vielen Bürgern: Zehntausende - darunter viele Familien - beteiligten sich bei strahlendem Sonnenschein an einer großen Demonstration durch die Stadt. Am frühen Morgen gaben zunächst linke Gruppierungen den Ton an: Die Initiative Widersetzen hatte dazu aufgerufen, den AfD-Delegierten mit Sitzblockaden den Weg zum Parteitag zu versperren.

Mehrere Stunden blockierten die Aktivisten Straßen und Kreuzungen. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es gab laut Polizei mehrere Festnahmen.