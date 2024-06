AfD-Parteitag in Essen: Weidel und Chrupalla bleiben an Parteispitze

Essen - Alice Weidel (45) und Tino Chrupalla (49) wurden beim AfD-Bundesparteitag in Essen in ihren Ämtern bestätigt. Vor den Toren der Grugahalle gehen derweil die Proteste gegen die Partei weiter.

Tino Chrupalla bleibt Co-Chef der AfD . Der Parteitag wählte den 49-Jährigen am Samstag mit 82,72 Prozent der Stimmen erneut ins Amt und verbesserte sein Ergebnis vom letzten Parteitag deutlich. Vor zwei Jahren in Riesa hatte er nur 53,4 Prozent geholt. "Ich bin wirklich ein Stück weit überwältigt", sagte Chrupalla.

Insgesamt werden während des Parteitages am Samstag und Sonntag Zehntausende Demo-Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen erwartet. Laut Landesinnenministerium zogen allein am Vormittag rund 20.000 Demonstranten durch die Stadt. Mindestens doppelt so viele wurden zu einer Großdemo ab dem Mittag erwartet.

Allesamt wollen Flagge gegen die AfD und Rassismus zeigen. Die meisten der Teilnehmer kamen in friedlicher Absicht.