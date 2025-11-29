Anti-AfD-Protest in Gießen: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Gießen - Tausende Demonstranten protestieren seit Samstagmorgen gegen die geplante Neugründung der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" in Gießen. Die Polizei ging mit einem Wasserwerfer gegen Protestierende vor, um eine Straßenblockade aufzulösen.

Auf der B429 nahe der Lahnbrücke bei Gießen ging die Polizei mit einem Wasserwerfer gegen Demonstranten vor. © Lando Hass/dpa

Der Wasserwerfer sei am Samstagvormittag auf der B429 zum Einsatz gekommen, da etwa 2000 Demonstranten den mündlichen Aufforderungen, die Bundesstraße zu räumen, nicht nachgekommen seien, teilte die Polizei mit.

Zudem komme es aus den Reihen einer Versammlung auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Gießen zu Flaschenwürfen auf die Einsatzkräfte.

Unterdessen läuft in der Nähe der Gießener Innenstadt die voraussichtlich größte Kundgebung des heutigen Tages. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Aktion angemeldet, zu der nach Angaben der Polizei rund 30.000 Teilnehmer erwartet werden.

Am frühen Samstagmorgen war die Polizei mit diversen Besetzungen konfrontiert gewesen: Mehrere Straßen seien "massiv" blockiert worden, betonte ein Polizeisprecher. Ein auf "X" veröffentlichtes Video soll etwa eine Straßenblockade bei der Gemeinde Heuchelheim westlich der Stadt zeigen.