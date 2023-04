Junge Alternative: AFD-Jugend auch in Sachsen als rechtsextremistisch eingestuft

Dresden - Am Mittwoch stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Jugendorganisation der Partei AfD - die Junge Alternative (JA) - als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung ein. Nun wurde die JA am heutigen Freitag auch in Sachsen vom Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) zum Beobachtungs-Fall erklärt.