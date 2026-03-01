Junge Leute streiten mit AfD-Mann, dann eskaliert die Situation
Von Irena Güttel
Rosenheim - Ein AfD-Kandidat ist nach Angaben der Polizei an einem Infostand zur Kommunalwahl in Oberbayern angegriffen und verletzt worden.
Drei junge Leute seien nach einem verbalen Streit am Samstag gegen 11 Uhr an dem Stand in Rosenheim auf den 70-Jährigen aus Griesstätt losgegangen, sagte ein Polizeisprecher.
Das Opfer habe Prellungen und Verletzungen am Bein und Bauch erlitten.
Ein Rettungswagen brachte den AfD-Politiker demzufolge zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.
Die Polizei ermittelt gegen die beiden 18-Jährigen und eine 19-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung. Diese seien einer "linken Gruppierung" zuzuordnen, heißt es von der Polizei.
