Junge Leute streiten mit AfD-Mann, dann eskaliert die Situation

Rosenheim - Ein AfD-Kandidat ist nach Angaben der Polizei an einem Infostand zur Kommunalwahl in Oberbayern angegriffen und verletzt worden.

Ein einem Stand der AfD kam es zu einem Angriff auf einen Politiker. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Drei junge Leute seien nach einem verbalen Streit am Samstag gegen 11 Uhr an dem Stand in Rosenheim auf den 70-Jährigen aus Griesstätt losgegangen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Opfer habe Prellungen und Verletzungen am Bein und Bauch erlitten.

Ein Rettungswagen brachte den AfD-Politiker demzufolge zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.



