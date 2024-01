"Schamlos und makaber": Ärger um AfD-Rede beim Holocaust-Gedenken

Freital - Die geplante Rede eines AfD-Politikers am Holocaust-Gedenktag in Freital sorgt für Kritik.

Laut Christoph Heubner (74), dem Vizepräsidenten des Internationalen Auschwitz Komitees, sei ein AfD-Auftritt am 27. Januar in Freital makaber. © Christoph Soeder/dpa

Für Überlebende des Holocaust wirke dies schamlos und makaber, erklärte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner (74), am heutigen Mittwoch.

Die AfD in Sachsen sei eine rechtsextreme Partei. Die Mitglieder verbreiteten eine Ideologie, mit der sie Menschen stigmatisierten. Zudem hätten ihre Vertreter die Verbrechen der Nazijahre wiederholt bagatellisiert und für irrelevant erklärt, kritisierte Heubner.



In Freital bei Dresden wechseln sich nach Angaben der Stadt seit Jahren die Stadtratsfraktionen bei den Reden am Holocaust-Gedenktag ab. In diesem Jahr wäre demnach turnusmäßig die AfD an der Reihe, die acht der 34 Stadträte stellt. Der Ältestenrat hatte dies in einer Sondersitzung am Montag bestätigt. Wer genau die Rede halten wird, lege die Fraktion fest, hieß es.

Der Stadtverwaltung lägen dazu noch keine Informationen vor. Zuvor hatte der MDR berichtet.