14.06.2024 10:09 Streit um AfD-Bundesparteitag: Stadt Essen muss Gebäude zur Verfügung stellen!

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat am Freitag entschieden, dass die AfD ihren Bundesparteitag in der Grugahalle in Essen abhalten darf.

Essen - Die Stadt Essen muss der AfD die Grugahalle für den Bundesparteitag der Partei Ende Juni zur Verfügung stellen. Die AfD will in der Essener Grugahalle ihren Bundesparteitag abhalten. © Helge Toben/dpa Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster einlegen. Der Streit um den Bundesparteitag ist ebenfalls noch anhängig am Landgericht Essen. Über die Zivilklage will das Gericht am Montag in mündlicher Verhandlung entscheiden.

