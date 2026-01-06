Trauer in der AfD: Kathleen Muxel stirbt mit 54 Jahren

Potsdam - Die brandenburgische AfD -Landtagsabgeordnete Kathleen Muxel und Ehefrau des Bundestagsabgeordneten Rainer Galla (64) ist im Alter von 54 Jahren gestorben.

Kathleen Muxel (†54) war seit 2015 Mitglied der AfD. © Annette Riedl/dpa

Sie erlag am Morgen einer kurzen schweren Krankheit, wie ein Sprecher der Familie mitteilte.

Die Politikerin aus Grünheide im Kreis Oder-Spree war seit 2015 AfD-Mitglied und seit 2019 Landtagsabgeordnete, wie es auf der Landtagsseite heißt.