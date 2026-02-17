Verfassungsschutz stuft AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung ein
Hannover - Die AfD in Niedersachsen wird vom Landesverfassungsschutz als extremistische Bestrebung eingestuft.
"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD).
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa