Fridays for Future löchern die FDP: "Würde es dem Klima schaden?"

Berlin - "Steht das F in FDP für Fossile?" Mit einem Katalog von 101 Fragen haben Aktivisten von Fridays for Future jetzt die FDP gelöchert. Die nutzte diesen als Steilvorlage, um ihre Vorstellung von einem besseren Klimaschutz ins Rampenlicht zu rücken. Ein Wort sticht besonders heraus: Emissionshandel.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner musste sich teils skurrilen Fragen stellen. © Tobias SCHWARZ / AFP

Aber der Reihe nach. Nicht jede der 101 Fragen, welche die Aktivisten aus Hunderten von Vorschlägen ausgewählt hatten, war wirklich sinnvoll. Auf die F-Frage konterte die FDP beispielsweise trocken mit: "Nein. Aber stehen die F in FFF für flache Fun-Fragen?"

Auch auf die Frage "Gratuliert Christian Lindner dem Porsche- & VW-Chef jedes Jahr zum Geburtstag?", kam mit "Würde es dem Klima schaden?" eine ebenso flache Antwort. Aus den restlichen 99 Antworten ließ sich dann aber doch so einiges interessantes herauslesen.

So wies die FDP Kritik an ihrem Handeln zurück und stellte ein für sie "maßgebliches Instrument" für den Klimaschutz in den Vordergrund - den Emissionshandel. "Daraus ergibt sich ein am Markt gebildeter CO2-Preis, der real darstellt, was die Einsparung einer Tonne CO2 kostet", so die FDP.