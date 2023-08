Halbzeit im Bundestag: Die FDP und die "Lebensrealität in Sachsen"

Berlin - Am 26. September ist die letzte Bundestagswahl schon wieder zwei Jahre her, die nächste Wahl zwei Jahre entfernt. Höchste Zeit für eine Halbzeitanalyse, auch für die FDP um ihren parlamentarischen Geschäftsführer Torsten Herbst (50).

Torsten Herbst, ein gebürtiger Dresdner, erklärt gegenüber TAG24 , worin diese Herausforderungen bestehen, welche Rolle die FDP innerhalb der Ampel-Koalition einnimmt und warum sich die Politik stärker an der "Lebensrealität in Sachsen " orientieren sollte.

Die Herausforderung bestehe derzeit darin, Projekte wie die Modernisierung von Bundeswehr und Verkehrsinfrastruktur, die Digitalisierung oder der Bürokratieabbau in Zeiten einer "dramatischen" Veränderung der wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik umzusetzen.

Der gebürtige Dresdner Herbst hat seine Heimat stets im Blick. (Archivbild) © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Im Hinblick auf die Bundestagswahl 2025 habe der Aufschwung der deutschen Wirtschaft für die FDP die "höchste Priorität", betont Herbst gegenüber TAG24: "Dies ist Voraussetzung für individuellen Wohlstand, aber auch für staatliche Leistungen bei Bildung, Sozialem, Kultur und Klimaschutz."

Die erfolgreiche Umsetzung politischer Vorhaben im Hier und Jetzt, wie Verringerung der Energiepreise oder Bekämpfung der Inflation, sollen die Wähler in der Zukunft von einer Stimme für die FDP überzeugen.

Mit Blick auf die hohen Umfragewerte der AfD erklärt Herbst, dass es für die Ampel-Regierung aber auch darum gehe, sich an der "Lebenswirklichkeit der Menschen" zu orientieren, um die nach rechts verlorenen Stimmen zurückzugewinnen.

Vor allem in Fragen der Migrationspolitik gehe es laut Herbst darum, einerseits die Fachkräfteeinwanderung zu fördern und andererseits Straftäter konsequent abzuschieben.

"Zudem brauchen wir eine realistische Politik mit Blick auf die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Städten und ländlichen Regionen. Wer beispielsweise Autos abschaffen will, hat noch nie auf dem Land gelebt. Es geht darum, dass sich die Politik nicht an den Lebensverhältnissen im Prenzlauer Berg orientiert, sondern stärker an der Lebensrealität in Sachsen", so Herbst.