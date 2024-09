22.09.2024 18:30 4.489 Erstmals turteln sie ganz öffentlich: OB Hilbert zeigt uns seine neue Liebe

Für den "Großen Preis der Landeshauptstadt" zog es Hunderte Zuschauer am Samstag an die Galopprennbahn in Seidnitz - auch OB Dirk Hilbert und seine Neue.

Dresden - Für den "Großen Preis der Landeshauptstadt" zog es Hunderte Zuschauer am Samstag an die Galopprennbahn in Seidnitz. Dabei sorgten nicht nur die schnellen Pferde auf dem Rasen für Aufsehen... Erstmals seit seinem Ehe-Aus im vergangenen Jahr zeigte sich OB Dirk Hilbert (52, FDP) mit seiner neuen Lebensgefährtin in der Öffentlichkeit. © Frank Sorge/galoppfoto.de Auch OB Dirk Hilbert (52, FDP) gesellte sich mit hellblauer Schirmmütze, Hemd und Jackett unter das Publikum. Er kam jedoch nicht allein, sondern in Begleitung seiner neuen Lebensgefährtin. Erstmals seit Bekanntwerden von Hilberts Ehe-Aus mit Ex-Frau Su Yeon Hilbert (43) nach 15 gemeinsamen Jahren präsentierten sich die Neuverliebten der Öffentlichkeit. Sie wählte ein farbenfrohes Outfit, trug dazu einen weißen Hut kombiniert mit goldenen Ohrringen. Dirk Hilbert OB Hilbert will Prachtbrunnen für neuen Verwaltungsbau: So teuer soll es werden "Die beiden wirkten sehr vertraut, turtelten miteinander, kamen und gingen zusammen", erinnert sich ein Zuschauer. Der Verwaltungschef nahm seine Freundin immer wieder liebevoll in den Arm. © Frank Sorge/galoppfoto.de Bei blauem Himmel zog es am Samstag wieder viele Reitsport-Fans auf die Galopprennbahn nach Seidnitz. © IMAGO/Sabine Brose Das Liebespaar hatte keine Scheu, sich den Kameras zu präsentieren. Hilberts Freundin, die wohl Mitte 40 ist und in einem Ministerium arbeitet, stand sogar bei der Siegerehrung eng an seiner Seite.

Titelfoto: Frank Sorge/galoppfoto.de