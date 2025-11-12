"Hilbert pfeift auf Bürgerwillen": Große Empörung wegen OB-Entscheid zum DVB-Begehren

Dresden - Trotz eines starken Signals von 40.000 gesammelten Unterschriften empfiehlt OB Dirk Hilbert (54, FDP) dem Stadtrat, das DVB-Bürgerbegehren Mitte Dezember abzulehnen . Das stößt auf teils heftige Kritik.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) sprach sich gegen das DVB-Bürgerbegehren aus. (Archivbild) © Thomas Türpe

"Da das zuständige Rechtsamt entgegen der Wünsche des Oberbürgermeisters die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt hat, beauftragte OB Hilbert auf Stadtkosten eine Kanzlei, eine gegenläufige 'Rechtsauffassung' zu konstruieren", teilen die Initiatoren um Linken-Fraktions-Chef André Schollbach (46) mit.

"Die vorgelegte Argumentation ist so plump, dass nicht einmal Hilbert selbst glauben kann, damit durchzukommen", heißt es weiter.

Hilbert erklärte hingegen, das zweite Gutachten wurde angefertigt, um rechtliche Klarheit zu erhalten.

"In Dresden regiert offenbar die Willkür. Dirk Hilbert tritt die Demokratie mit Füßen", empört sich SPD-Stadtrat Stefan Engel (33). "In einer wachsenden Stadt wie Dresden wäre ein Kahlschlag bei Bus und Bahn einfach nur Wahnsinn. Hier soll mit Hinterzimmertricks der Bürgerwille ausgehebelt werden."