Baby-News von Hendrik Wüst: Ministerpräsident wird zum zweiten Mal Vater

Rhede - Baby-News von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU): Der Landeschef wird zum zweiten Mal Papa.

Hendrik Wüst (50) und seine Ehefrau Katharina (38) werden zum zweiten Mal Eltern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Aus dem Umfeld von Ehefrau Katharina (38) und Tochter Philippa (4) heißt es, das zweite Kind werde im Frühjahr erwartet.

Eltern und Tochter seien sehr glücklich und voller Freude, heißt es in der Bestätigung der Schwangerschaft, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Zuvor hatte die "Bild" über die im kommenden Jahr anstehende Geburt des zweiten Kindes der Familie berichtet.