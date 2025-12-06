Baby-News von Hendrik Wüst: Ministerpräsident wird zum zweiten Mal Vater
Von Carsten Linnhoff
Rhede - Baby-News von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU): Der Landeschef wird zum zweiten Mal Papa.
Aus dem Umfeld von Ehefrau Katharina (38) und Tochter Philippa (4) heißt es, das zweite Kind werde im Frühjahr erwartet.
Eltern und Tochter seien sehr glücklich und voller Freude, heißt es in der Bestätigung der Schwangerschaft, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Zuvor hatte die "Bild" über die im kommenden Jahr anstehende Geburt des zweiten Kindes der Familie berichtet.
Der CDU-Politiker Wüst wohnt mit seiner Familie in Rhede im Münsterland. Ob die Wüsts sich über ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa