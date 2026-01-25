Adrenalin-Kick für Michael Kretschmer: "Die wildesten Sachsen leben im Vogtland"
Schöneck - Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) hat die Menschen im Vogtland nach einem adrenalingeladenen Wochenende als "wildeste Bewohner" Sachsens bezeichnet.
Motor- und Wintersport vereinten sich am Freitag und Samstag im Skigebiet Schöneck (Vogtlandkreis), als aufgemotzte PS-Boliden im Zuge des Events "RD48 Ice King Battle" eine schwarze Piste hinauf düsten.
Sachsens Regierungschef nahm dabei im Cockpit eines Audi Sport Quattro S1 (600 PS) Platz - als Co-Pilot.
Ein am Sonntag veröffentlicher Videobeitrag auf Instagram zeigt, wie Kretschmer - natürlich mit Helm auf dem Kopf - einen Daumen hoch gibt, ehe das Rallye-Auto auf verschneitem Untergrund beschleunigt. Ob Kretschmer zu diesem Zeitpunkt noch im Wagen war, ist allerdings nicht ersichtlich.
Kretschmer hatte bei dieser "verrückten Aktion" dennoch sichtlich Spaß. Der CDU-Politiker kam deshalb zu dem Schluss: "Man hat das Gefühl, die verrücktesten Sachsen wohnen im Vogtland."
Mit dem Rennwagen eine verschneite Skipiste hinauf zu brettern, bezeichnete Kretschmer dabei als eine Art von "Freiheit". Gleichermaßen verdeutliche das Event, dass Sachsen ein "Motorsportland" sei.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer