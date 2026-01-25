 1.227

Adrenalin-Kick für Michael Kretschmer: "Die wildesten Sachsen leben im Vogtland"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Wochenende ein verrücktes Motorsport-Event im Vogtland besucht.

Von Malte Kurtz

Schöneck - Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) hat die Menschen im Vogtland nach einem adrenalingeladenen Wochenende als "wildeste Bewohner" Sachsens bezeichnet.

Daumen Hoch: MP Michael Kretschmer (50, CDU) hat am Wochenende ein verrücktes Motorsport-Event im Vogtland besucht.  © Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer

Motor- und Wintersport vereinten sich am Freitag und Samstag im Skigebiet Schöneck (Vogtlandkreis), als aufgemotzte PS-Boliden im Zuge des Events "RD48 Ice King Battle" eine schwarze Piste hinauf düsten.

Sachsens Regierungschef nahm dabei im Cockpit eines Audi Sport Quattro S1 (600 PS) Platz - als Co-Pilot.

Ein am Sonntag veröffentlicher Videobeitrag auf Instagram zeigt, wie Kretschmer - natürlich mit Helm auf dem Kopf - einen Daumen hoch gibt, ehe das Rallye-Auto auf verschneitem Untergrund beschleunigt. Ob Kretschmer zu diesem Zeitpunkt noch im Wagen war, ist allerdings nicht ersichtlich.

Kretschmer hatte bei dieser "verrückten Aktion" dennoch sichtlich Spaß. Der CDU-Politiker kam deshalb zu dem Schluss: "Man hat das Gefühl, die verrücktesten Sachsen wohnen im Vogtland."

Beim "RD48 Ice King Battle" heizen die Teilnehmer mit Rennautos eine schwarze Ski-Piste hoch.
Beim "RD48 Ice King Battle" heizen die Teilnehmer mit Rennautos eine schwarze Ski-Piste hoch.  © Sebastian Willnow/dpa

Mit dem Rennwagen eine verschneite Skipiste hinauf zu brettern, bezeichnete Kretschmer dabei als eine Art von "Freiheit". Gleichermaßen verdeutliche das Event, dass Sachsen ein "Motorsportland" sei.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer

