Adrenalin-Kick für Michael Kretschmer: "Die wildesten Sachsen leben im Vogtland"

Schöneck - Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) hat die Menschen im Vogtland nach einem adrenalingeladenen Wochenende als "wildeste Bewohner" Sachsens bezeichnet.

Daumen Hoch: MP Michael Kretschmer (50, CDU) hat am Wochenende ein verrücktes Motorsport-Event im Vogtland besucht. © Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer

Motor- und Wintersport vereinten sich am Freitag und Samstag im Skigebiet Schöneck (Vogtlandkreis), als aufgemotzte PS-Boliden im Zuge des Events "RD48 Ice King Battle" eine schwarze Piste hinauf düsten.

Sachsens Regierungschef nahm dabei im Cockpit eines Audi Sport Quattro S1 (600 PS) Platz - als Co-Pilot.

Ein am Sonntag veröffentlicher Videobeitrag auf Instagram zeigt, wie Kretschmer - natürlich mit Helm auf dem Kopf - einen Daumen hoch gibt, ehe das Rallye-Auto auf verschneitem Untergrund beschleunigt. Ob Kretschmer zu diesem Zeitpunkt noch im Wagen war, ist allerdings nicht ersichtlich.

Kretschmer hatte bei dieser "verrückten Aktion" dennoch sichtlich Spaß. Der CDU-Politiker kam deshalb zu dem Schluss: "Man hat das Gefühl, die verrücktesten Sachsen wohnen im Vogtland."