MP Kretschmer wendet sich ans Volk: Er will ein "furchtloses" Sachsen

Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) möchte sich mit den Bürgern des Freistaats auf die Stärken besinnen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

"Die Sachsen haben sich immer wieder neue Ziele gesteckt und sie mutig angepackt. Genau diese Haltung ist auch jetzt wieder gefragt. Besinnen wir uns auf unsere Stärken", sagte der Politiker.

Zugleich ermutigte er seine Landsleute zu einem Perspektivwechsel. Viele Besucher etwa aus Asien würden die hiesige Kultur, Landschaft und Traditionen schätzen. "Manchmal tut dieser Blick von außen gut."

Trotz aller Fortschritte und Errungenschaften habe es auch in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge gegeben - etwa durch Kriege, Hunger und Epidemien. "Doch die Menschen gaben nicht auf, sie schöpften Hoffnung und Kraft aus jedem neuen Anfang." Furcht mache verzagt und sei ein Gegner der Zukunft.

"Vertrauen entsteht durch Ehrlichkeit, Wertschätzung und Verlässlichkeit", betont Kretschmer. "Wenn es schwierig wird, rücken wir zusammen. Arbeiten wir für ein starkes, furchtloses Sachsen." Alles, was Beschäftigung schaffe, sichere unsere Zukunft. "Gehen wir freundlich und offen in dieses neue Jahr."