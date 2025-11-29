Sachsens Ministerpräsident Kretschmer vor Wiederwahl als Parteichef

Leipzig - Die sächsische Union trifft sich an diesem Samstag zu ihrem 40. Landesparteitag in Leipzig . Der vielleicht interessanteste Punkt der recht langen Tagesordnung ist die Wiederwahl des Landesvorstands.

"König Kretschmer": Wählen die Delegierten des CDU-Landesparteitags Michael Kretschmer (50) erneut zum Landesvorsitzenden?

Kaum denkbar, dass Landes-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer (50) dabei untergeht. Allerdings bleibt abzuwarten, wie hoch seine Zustimmungswerte ausfallen.

Die Partei ist angeschlagen. Angesichts des weiter wachsenden Erfolgs der AfD rumort es schon länger in den Kreisverbänden.

Auch deshalb würden viele lieber auf eine stärker konservativ ausgerichtete Politik setzen. Das geht jedoch nur schwer, ohne Positionen zu vertreten, die in der AfD viel klarer artikuliert werden.

Die Zusammenkunft steht unter dem Motto "Unsere Heimat. Unsere Werte. Unser Auftrag".