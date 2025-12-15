Sachsens MP Kretschmer äußert sich zu seiner Zukunft

Dresden - Wie geht es ab 2029 für Michael Kretschmer (50, CDU ) weiter? Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hat sich Sachsens MP zu seiner Zukunft geäußert.

Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) will 2029 zur Wiederwahl antreten. © Robert Michael/dpa

"Wir werden das in der sächsischen Union in Ruhe besprechen. Nicht heute, aber sicher anderthalb Jahre vorher." Er sei "selbstverständlich" bereit, in vier Jahren noch einmal anzutreten.

"Das muss man auch sein in einer Zeit, in der es wirklich darauf ankommt, Verantwortung zu übernehmen", betont der Politiker. Gerade in finanziell schwierigen Zeiten brauche das Land Stabilität.

Kretschmer zufolge ist die CDU in Sachsen gut aufgestellt. Es gebe eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die das Amt des Ministerpräsidenten ausüben könnten. "Wir sind in der sächsischen Union in dem glücklichen Zustand, dass wir untereinander eine sehr gute Verbindung haben und gern zusammenarbeiten", so der Landeschef.

Es gebe weder Streit noch Konkurrenz. Es fühle sich in der Partei einfach gut an. "Deshalb bin ich auch gern bereit, über 2029 hinaus länger Verantwortung zu übernehmen."