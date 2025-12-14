Rede gegen Wagenknecht und BSW: Ermittlungsverfahren gegen Robert Habeck eingestellt

Dresden - Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (56) eingestellt.

Das Ermittlungsverfahren gegen Robert Habeck (56) wurde eingestellt. © Sebastian Gollnow/dpa

Habeck wurde Verleumdung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) und der Politikerin (56) selbst vorgeworfen.

Das Verfahren gegen den ehemaligen Grünen-Politiker wurde eingestellt, nachdem Habeck eine Geldauflage in Höhe von 12.000 Euro fristgerecht gezahlt hatte.

Jenes Geld ging an drei gemeinnützige Vereine.

Das Verfahren beruhte auf einer Strafanzeige des BSW und deren damalige Parteichefin Sahra Wagenknecht.

Am 30. August 2024 war Habeck anlässlich der Wahl zum Sächsischen Landtag für eine Abschlussveranstaltung der Grünen zu Gast im Dresdner Rundkino gewesen.

Dort habe er in seiner Rede "inhaltlich unzutreffende Tatsachen" gesagt, teilte die Staatsanwaltschaft im Juni mit.