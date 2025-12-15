Strafbefehle nach Blockade von Habeck-Fähre erlassen

Nordfriesland - Anfang 2024 hinderten Protestierende Robert Habeck (56, Grüne) in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) am Verlassen einer Fähre. Das Amtsgericht Husum erließ nun Strafbefehle.

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (56, Grüne) war damals im Rahmen einer Privatreise auf Hallig Hooge. © Kay Nietfeld/dpa

Knapp zwei Jahre nach einer umstrittenen Protestaktion am Fähranleger Schlüttsiel gegen den damaligen Bundeswirtschaftsminister hat das Amtsgericht Husum Strafbefehle unter anderem wegen Nötigung gegen fünf Männer und eine Frau erlassen.

Die Beschuldigten haben die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In diesem Falle wird eine Hauptverhandlung anberaumt.

Von der Staatsanwaltschaft wurde zudem darauf hingewiesen, dass bis zu einer eventuellen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. Die Beschuldigten sind nach Angaben eines Gerichtssprechers zwischen 33 und 60 Jahren alt.

Gegen fünf Beschuldigte hatte die Staatsanwaltschaft Flensburg am 3. Dezember Strafbefehle wegen gemeinschaftlicher Nötigung beantragt, wie die Anklagebehörde nun mitteilte.

Es sei die Verhängung von Geldstrafen zwischen 25 und 40 Tagessätzen in einer Höhe zwischen 80 Euro und 120 Euro beantragt worden.