Von Söder bis Hagen: Das sind die Landtags-Spitzenkandidaten

München - Sechs Parteien sitzen momentan im Landtag in Bayern . Nach der Wahl am 8. Oktober dieses Jahres könnte sich das ändern. Für die Monate bis dahin stehen acht Spitzenkandidaten und -kandidatinnen ganz besonders im Fokus.

Heute muss er kämpfen, in Bayern die 40-Prozent-Marke zu schaffen. Dafür reist der studierte Jurist, der Fan von Science-Fiction und ausgefallener Faschingsverkleidung ist, nimmermüde durchs Land, will den kümmernden Landesvater geben.

Schulze ist wohl der auffälligere Part der Doppelspitze: In Reden und Debatten ist sie derart kämpferisch und engagiert, dass politische Kontrahenten oft die Augen verdrehen. Das jedoch ist Schulze, die 2013 erstmals in den Landtag eingezogen war und seit 2017 Fraktionschefin ist, völlig gleich. Sie gilt als fleißige Arbeiterin, die sich leidenschaftlich für ihre Überzeugungen einsetzt.

Mit seiner "Demokratie zurückholen"-Äußerung auf einer Kundgebung in Erding hat er sich massive Kritik eingehandelt - er selbst sieht diese freilich als überzogen an und sich selber im Recht.

Im Landtag hält er auch lange Reden ohne jedes Manuskript. In Bierzelten und auf anderen großen und kleinen Bühnen ledert er dagegen engagiert bis polemisch gegen die Ampel-Regierung in Berlin.

Diesmal entschied sie sich anders - auch deshalb, um in den sonst so kritisierten Medien mit ihrem Spitzenpersonal vorzukommen wie alle anderen.

Martin Hagen (41, FDP) steht eine Bewährungsprobe ins Haus. © Uwe Lein/dpa

Martin Hagen (41, FDP): Der Landtagsfraktionschef der Partei ist extrem redegewandt, argumentiert überzeugend - und kann zudem quasi auf eine FDP-Karriere geradezu aus dem Bilderbuch verweisen.

Diese sieht wie folgt aus: Politik-Studium, Arbeit in einer Unternehmensberatung, Pressesprecher der bayerischen FDP-Landesgruppe im Bundestag, acht Jahre lang zuständiger Hauptgeschäftsführer der bayerischen FDP, danach wieder selbstständiger Strategie- sowie Kommunikationsberater - und dann im Jahr 2018 endlich der ganz große Erfolg.

Als Spitzenkandidat führte Hagen die FDP nach fünf Jahren Pause zurück in den Landtag. In einer Urwahl hatte er sich damals gegen eine ganze Reihe von Mitbewerbern durchgesetzt, am Ende in einer Stichwahl auch gegen den ehemaligen Landeschef.

Heute ist Hagen die unbestrittene Führungsfigur der Bayern-FDP, er sitzt zudem im Bundesvorstand.

Nun steht er vor einer Bewährungsprobe: Schafft er am 8. Oktober mit seiner Partei den Wiedereinzug in den Landtag?