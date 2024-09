AfD-Sieg in Brandenburg mit bundesweiten Folgen? "Dann haben wir Neuwahlen"

Forst - Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel (45) hofft mit der Landtagswahl in Brandenburg in eineinhalb Wochen auch auf eine bundesweite Zäsur.

Nach dem Wahltriumph inThüringen will AfD-Chefin Alice Weidel (45) auch in Brandenburg punkten. © Frank Hammerschmidt/dpa

"Was wir brauchen, sind Neuwahlen", sagte Weidel bei einem Wahlkampfauftritt in Forst (Lausitz).

Wenn Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) "hier rausfliegt, die SPD das ganze Ding verliert, dann prophezeie ich euch, dass in der SPD etwas ins Rutschen kommt", meinte Weidel. "Dann haben wir Neuwahlen."

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Der Brandenburger Verfassungsschutz stufte den AfD-Landesverband ebenfalls als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.

Das scheint die Wähler für die Landtagswahl am 22. September aber nicht zu stören. Die AfD liegt in Umfragen bisher vorn, in der jüngsten RBB-Umfrage von Infratest dimap bei 27 Prozent vor der SPD mit 23 Prozent.

Weidel punktete in Forst vor mehreren hundert Gästen vor allem mit scharfen Forderungen gegen den Zuzug von Flüchtlingen. "Grenzsicherung geht durch Grenzzäune, so einfach ist das", sagte Weidel.