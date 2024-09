21.09.2024 18:15 Landtagswahl in Brandenburg: Wen will ich wählen? Wahl-O-Mat hilft beim Kreuz

Am 22. September findet die Landtagswahl in Brandenburg statt. Der Wahl-O-Mat hilft bei der Entscheidung, welche Partei man wählen will.

Von Elias Kaminski

Potsdam - Am morgigen Sonntag findet die Landtagswahl in Brandenburg statt. Noch keine Ahnung, welche Partei Du wählen sollst? Der Wahl-O-Mat hilft bei der Orientierung, das Kreuz an der richtigen Stelle zu setzen. Der Wahl-O-Mat dient auch bei der Landtagswahl in Brandenburg als Entscheidungshilfe. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa Schon seit 2002 gibt es das "Wahlhelfer"-Programm der Bundeszentrale für politische Bildung. Nach bpb-Angaben wurde das interaktive Wahl-Tool im Vorfeld von Wahlen bislang über 130 Millionen Mal genutzt. Wenn am Sonntag 2,1 Millionen Wahlberechtigte, darunter 100.000 junge Menschen, zur Stimmabgabe aufgerufen sind, verhilft auch der Wahl-O-Mat wieder zu einem schnellen Überblick. Vor der Landtagswahl in Brandenburg beantworteten alle Parteien, die antreten, die 38 Wahl-O-Mat-Thesen. Damit können Wahlberechtigte die Antworten durchgehen und am Ende sehen, wo prozentual die größte Übereinstimmung mit den eigenen Standpunkten und Positionen liegt. Landtagswahl Brandenburg 2024 Landtagswahl in Brandenburg: Das sind die Spitzenkandidaten Hinweis: Ihr solltet das Ergebnis für die eigene Entscheidung kritisch hinterfragen und die Wahlaussagen der Parteien noch einmal unter die Lupe nehmen. Laut der bpb ist der Wahl-O-Mat keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. Hier geht's zum Wahl-O-Mat.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa