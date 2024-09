Vor Landtagswahl in Brandenburg: So würde das Ergebnis aktuell aussehen

Potsdam - Der Countdown zur Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag läuft. Nach einer aktuellen Umfrage dürfte Ministerpräsident Woidke (62, SPD) sein Wahlziel verfehlen.

Einer Wahlumfrage zufolge wird die AfD bei der kommenden Landtagswahl in Brandenburg die meisten Stimmen erhalten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wenige Tage vor der Landtagswahl liegt die AfD in einer neuen Umfrage nach wie vor auf Platz eins. Sie erzielt 28 Prozent der Stimmen.

Auf Platz zwei liegt die SPD mit 25 Prozent. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "Märkischer Allgemeiner Zeitung", "Märkischer Oderzeitung" und "Lausitzer Rundschau" hervor.

Damit würde Ministerpräsident und Spitzenkandidat Dietmar Woidke, der seit elf Jahren regiert, sein oberstes Wahlziel verfehlen, die SPD zur stärksten Kraft zu machen. Er hatte angekündigt, bei einem AfD-Wahlsieg keine Regierungsverantwortung mehr zu übernehmen.

Die CDU kommt laut Befragung auf 16 Prozent. Dahinter rangiert das erst in diesem Jahr gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 14 Prozent der Stimmen.

Am Sonntag sind rund 2,1 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger zur Wahl aufgerufen. Alles rund um die Landtagswahl in Brandenburg erfahrt Ihr in unserem Liveticker.