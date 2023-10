Newsticker zur Hessen-Wahl: Das sagt Nancy Faeser zu ihrer herben Wahl-Schlappe

Am heutigen Sonntag hat die Landtagswahl in Hessen 2023 stattgefunden: TAG24 fasst alle wichtigen Nachrichten, Umfragen und Ergebnisse hier zusammen.

Wiesbaden - Hessen hat gewählt: Bei der Landtagswahl 2023 haben rund 4,3 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Landes über die Zusammensetzung des neuen Landtags abgestimmt. Dabei ging die CDU mit großem Vorsprung als Wahlsieger hervor.

TAG24 fasst alle wichtigen Nachrichten, Umfragen und Ergebnisse in diesem Newsticker zusammen.

9. Oktober, 13.05 Uhr: Faeser: Amt als Bundesministerin brachte viel Gegenwind

Bundesinnenministerin Nancy Faeser meldete sich am Montag aus Berlin und sprach über ihre herbe Wahlschlappe. © Soeren Stache/dpa Die Doppelrolle als Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin hat den hessischen Landtagswahlkampf für Nancy Faeser nach ihrer eigenen Einschätzung erschwert. Ihr Amt als Bundesministerin habe "viel an Polarisierung und Gegenwind mit sich gebracht", sagte Faeser am Montag in Berlin. Das habe es schwer gemacht, in die Offensive in Hessen zu kommen. "Ich habe in den letzten Monaten mehr als 200 Prozent gegeben", sagte Faeser. Landtagswahlen Bayern 2023 Söder gewinnt Landtagswahl in Bayern, auf so viel Prozent kommt Aiwanger Das Wahlergebnis der SPD in Hessen bezeichnete sie als "sehr enttäuschend und sehr schmerzvoll". Umso dankbarer sei sie für den starken Zusammenhalt, die Solidarität und auch den persönlichen Rückhalt, den sie aus ihrer Bundes- und Landespartei erfahre. Die hessische SPD sei im Wahlkampf leider nicht mit landespolitischen Themen wie etwa gebührenfreien Kitas und der Forderung nach mehr Lehrkräften an Schulen durchgedrungen. Das Präsidium der hessischen SPD werde das Ergebnis der Wahl und die Ursachen gründlich beraten, sagte Faeser. "Wir müssen den hessischen Landesverband und die Landtagsfraktion so aufstellen, dass die SPD in Hessen in fünf Jahren wieder Mehrheiten dort erreichen kann", erläuterte sie. Faeser hatte am Wahlabend offengelassen, ob sie Landeschefin bleiben wird. Am Montagabend trifft sich die Spitze der Landespartei zu einer Gremiensitzung in Frankfurt.

9. Oktober, 9.17 Uhr: Boris Rhein: Grüne "erster Ansprechpartner" für CDU in Hessen

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein will nach seinem Sieg bei der Landtagswahl mit Grünen, SPD und FDP Gespräche führen und den Anfang mit dem bisherigen Koalitionspartner machen. Man werde jetzt in die Sondierungen eintreten und "natürlich sprechen wir zuerst" mit den Grünen, "weil wir in der Tat sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, sehr pragmatisch, sehr freundschaftlich", sagte Rhein am Montagmorgen dem Sender hr-Info. Der aktuelle Koalitionspartner sei "unser erster Ansprechpartner". Es sei aber auch richtig weiterzuschauen, "mit wem wir sonst noch kommunizieren". Rhein hatte bereits am Wahlabend am Sonntag angekündigt, mit den Grünen, den Sozialdemokraten und den Liberalen über eine mögliche Regierungszusammenarbeit sprechen zu wollen.

9. Oktober, 8.30 Uhr: FDP-Spitzenkandidat: "Überglücklich" über Wiedereinzug in Landtag

Der hessische FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas hat sich nach der Zitterpartie seiner Partei um den Einzug in den Landtag "überglücklich" gezeigt. "Das war ein Krimi", sagte Naas dem Sender Hit Radio FFH. Die hessische FDP habe es wieder "sehr spannend" gemacht. "Es hat ein bisschen Tradition, aber so hätte ich es mir nicht gewünscht, aber ich bin überglücklich", so Naas - dass es die Liberalen in einem großen Flächenland wie Hessen wieder geschafft hätten. Bei der Landtagswahl am Sonntag lag die FDP bei ersten Hochrechnungen zunächst knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde. Laut dem vorläufigen Ergebnis schaffte die FDP dann eine Punktlandung mit 5,0 Prozent.

9. Oktober, 7.21 Uhr: Grüne erwarten Gesprächsangebot von Wahlsieger CDU

Hessens Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathias Wagner (r.), hofft auf ein Regierungsangebot der CDU. © Andreas Arnold/dpa Nach der Landtagswahl in Hessen setzen die Grünen auf Gespräche mit dem Wahlsieger CDU über eine mögliche dritte Auflage der schwarz-grünen Koalition. "Wir gehen davon aus, dass die CDU mit uns auch ein Gespräch über die Fortsetzung der erfolgreichen Regierungszusammenarbeit in Hessen führen wird", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathias Wagner, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. "Aber das liegt jetzt bei der CDU." Es sei ein sehr positives Zeichen, dass sowohl Wahlsieger und Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als auch CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus die Wahlparty der Grünen am Sonntagabend besucht hätten, sagte Wagner. Landtagswahlen Bayern 2023 Liveticker zur Bayern-Wahl: FDP fliegt aus Landtag - Martin Hagen lässt politische Zukunft offen "Das zeigt, wir haben in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam viel für dieses Land geschafft." CDU und Grüne regieren in Hessen seit 2019 gemeinsam.

9. Oktober, 7.09 Uhr: Kein Direktmandat für die SPD in Hessen - CDU gewinnt fast alle

Die SPD hat nach dem vorläufigen Endergebnis der hessischen Landtagswahl diesmal kein einziges Direktmandat gewonnen. Die CDU behielt demnach in 52 von 55 Wahlkreisen die Oberhand, die Grünen holten 3 Wahlkreise. Bei der vorherigen Landtagswahl 2008 hatten die Sozialdemokraten noch 10 Direktmandate gewonnen, die CDU 40, die Grünen 5.

Fehlende Ergebnisse aus zwei Wahlbezirken in Oberursel im Hochtaunuskreis haben die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl in Hessen verzögert. Wie der Landeswahlleiter in der Nacht zum Montag auf Anfrage mitteilte, waren die Daten am Sonntagabend nicht wie vorgesehen in das Meldesystem eingetragen worden. Wo genau der Fehler lag, war zunächst unklar. Nach Schätzung des Landeswahlleiters handelte es sich vermutlich um etwa 1500 bis 2000 Stimmen. Dadurch konnte das Ergebnis im Wahlkreis Hochtaunus II wie auch das Ergebnis auf Landesebene zunächst nicht festgestellt werden. Der Kreiswahlleiter hatte noch bis in die Nacht zum Montag und letztlich erfolgreich versucht, die zuständigen Wahlvorstände der beiden Wahlbezirke zu erreichen.

Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen mit großem Abstand klar gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen holten die Christdemokraten um Ministerpräsident Boris Rhein am Sonntag 34,6 Prozent der Stimmen, wie aus dem Internetportal des hessischen Landeswahlleiters in der Nacht zum Montag hervorging.

Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,4 Prozent. Sie lag vor der SPD mit 15,1 Prozent, den Grünen mit 14,8 und der FDP mit 5,0 Prozent. Linke und Freie Wähler verpassten mit 3,1 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent jeweils klar den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,0 Prozent.

CDU-Spitzenkandidat Boris Rhein freut sich über den klaren Sieg seiner Partei bei den Landtagswahlen in Hessen. © Arne Dedert/dpa

8. Oktober, 22.06 Uhr: Regierungschef Rhein nun vor der Partnerwahl

Wer wird denn der Koalitionspartner von Wahlsieger Boris Rhein (r., CDU)? Tarek Al-Wazir (Grüne, 2.v.l.) und Nancy Faeser (SPD, 2.v.r.) bringen sich in Stellung. Robert Lambrou (AfD, l.) weiß, dass er keine Chance hat. © Andreas Arnold/dpa Es wundert nicht: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein zeigt sich am Sonntagabend nach dem Wahlsieg seiner Partei bestens gelaunt. Bei seinem Auftritt auf der CDU-Wahlparty im Landtag in Wiesbaden wird er von Parteikollegen und Anhängern frenetisch mit "Boris, Boris"-Rufen gefeiert. Als deutlicher Wahlsieger hat der 51-Jährige nun für die Suche nach einem Koalitionspartner eine hervorragende Ausgangslage. Wird es in Hessen eine dritte Auflage von Schwarz-Grün geben? Oder finden sich doch CDU und SPD zusammen? Bei der Frage nach möglichen künftigen Koalitionen erklärte Rhein im Wahlkampf regelmäßig, wie gut das schwarz-grüne Regierungsbündnis zusammenarbeite. Aber er flirtete parallel auch mit den Sozialdemokraten - die hätten als Volkspartei "ähnliche Erfahrungswelten" wie die CDU, bekräftigte Rhein. Die CDU werde denjenigen bevorzugen, mit dem sie die meisten ihrer Kernpunkte verwirklichen könne, betont der Regierungschef stets. Im Umkehrschluss kann dies heißen, dass es auf die Kompromissbereitschaft des Partners ankommt. Und nicht zuletzt geht es um die Frage, wie viele Ministerposten der Juniorpartner einer neuen Landesregierung für sich beansprucht. Rhein gilt nicht als ausgewiesener Freund der Grünen - er schmiedete das amtierende Bündnis nicht selbst, sondern erbte es von seinem Vorgänger Volker Bouffier bei der Amtsübergabe Ende Mai 2022. So hofft der CDU-Landeschef in einem Bündnis mit der SPD vielleicht auf größere Zugeständnisse der Sozialdemokraten, die letztmals vor knapp 25 Jahren an einer Regierung in Hessen beteiligt waren.

8. Oktober, 21.52 Uhr: Lambrou wirbt für AfD als Koalitionspartner

Die hessische AfD wirbt dafür, dass die rechtspopulistische Partei von anderen Parteien als Koalitionspartner in Betracht gezogen wird. Die AfD habe bei der Wahl in Hessen das beste Ergebnis der Partei jemals in Westdeutschland erreicht, sagte Spitzenkandidat Robert Lambrou. "Viele Menschen spüren, dass es so nicht weitergeht in diesem Land, dass es einen Politikwechsel braucht", sagte er. "Und mit der AfD könnte man das durchaus mal probieren", betonte er. "Ich denke, wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren Koalitionen erleben."

8. Oktober, 20.25 Uhr: AfD baut Top-Ergebnis aus, FDP muss zittern

In der aktuellen Hochrechnung der ARD liegt die AfD nun bei 18,4 Prozent, die FDP (5,0 Prozent) schafft es zurzeit gerade so in den Landtag. Die CDU erhält demnach 34,5 Prozent, die SPD 15,1 Prozent und die Grünen 14,8 Prozent.

Der AfD-Landesvorsitzende Robert Lambrou und Bundessprecherin Alice Weidel jubeln über ihr gutes Ergebnis in Hessen. © Helmut Fricke/dpa

Zum Vergleich die jüngste Hochrechnung des ZDF: CDU 34,9 Prozent; AfD 17,2 Prozent; SPD 15,6 Prozent; Grüne 15,2 Prozent; FDP 5,0 Prozent. Bei beiden Hochrechnungen kommen Die Linke und auch die Freien Wähler klar nicht in den Landtag.