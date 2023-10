Start in die Woche der Wahrheit: Finaler TV-Showdown von Hessens MP-Kandidaten

Frankfurt am Main - Eine Woche vor der hessischen Landtagswahl treffen die drei Ministerpräsidenten-Kandidaten erneut in einer Fernsehdebatte aufeinander.

Am Montag werden die hessischen Spitzenkandidaten auf den Posten des Ministerpräsidenten, Tarek Al-Wazir (52, Grüne), Nancy Faeser (53, SPD) und Amtsinhaber Boris Rhein (51, CDU) in einem TV-Triell aufeinandertreffen. © Montage: Helmut Fricke/dpa, Bernd von Jutrczenka/dpa, Tim Würz/dpa

Am heutigen Montag diskutieren der amtierende Regierungschef Boris Rhein (51, CDU), SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53) sowie Hessens grüner Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (52) miteinander.

Das sogenannte Triell des Hessischen Rundfunks (hr) wird tagsüber in Frankfurt aufgezeichnet und abends (20.15 Uhr) ausgestrahlt. Moderiert wird es von der Leiterin des hr-Landesstudios Wiesbaden, Ute Wellstein (55).

Rhein, Faeser und Al-Wazir haben sich im laufenden Wahlkampf in Hessen schon mehrmals in Podiumsdiskussionen gemessen. In jüngsten Umfragen lag die CDU deutlich vor SPD und Grünen.