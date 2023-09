13.09.2023 11:24 Landtagswahl in Hessen: So dicht liegen Grüne und SPD beieinander

Am 8. Oktober findet die Landtagswahl in Hessen statt: Eine am heutigen Mittwoch veröffentlichte Umfrage sieht Grüne und SPD dicht beieinander.

Wiesbaden - Weniger als einen Monat vor der hessischen Landtagswahl bleibt auch laut einer neuen Umfrage offen, ob nach der stärksten Kraft CDU die SPD vor den Grünen landet oder umgekehrt. Die Montage zeigt links den Spitzenkandidaten der Grünen, den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (52), und rechts die Spitzenkandidatin der SPD, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53). © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa Im aktuellen "Hessen-Trend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung (Mittwoch-Ausgabe) bekommt die oppositionelle SPD mit ihrer hessischen Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53), 20 Prozent, während die aktuell in Hessen mitregierenden Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir (52) 19 Prozent erreichen. Die CDU mit ihrem Ministerpräsidenten Boris Rhein (51) kommt auf 29 Prozent. Die AfD erhält laut der Umfrage 15 und die FDP 6 Prozent. Mit lediglich 3 Prozent würde die Partei Die Linke demnach aus dem Landtag fliegen. Da nach den Angaben insgesamt 11 Prozent der Wählerstimmen an Parteien gingen, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden, wären parlamentarische Mehrheiten bereits mit 45 Prozent erreichbar. Die aktuelle schwarz-grüne Koalition käme mit zusammen 48 Prozent ebenso auf eine solche Mehrheit wie eine große Koalition aus CDU und SPD mit zusammen 49 Prozent oder auch eine Ampelkoalition mit insgesamt 45 Prozent. Die hessische Landtagswahl ist am 8. Oktober. Für den Insa-"Hessen-Trend" wurden nach den Angaben vom 4. bis zum 11. September 1000 Bürgerinnen und Bürger in Hessen online befragt - mit einer maximalen statistischen Fehlertoleranz von plus/minus 3,1 Prozentpunkten.

Titelfoto: Montage: Rolf Vennenbernd/dpa