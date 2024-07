500.000 Euro für zwei Prozent? Was die Sachsen-FDP im Wahlkampf antreibt

Dresden - Es schaut nicht gut aus für die sächsische FDP. Aktuelle Umfragen sehen die Partei irgendwo bei zwei Prozent, in den üblichen Balkengrafiken ist sie häufig nur noch unter "Sonstige" zu finden. Dennoch werfen sich die Liberalen voll rein in den Wahlkampf, für den sie eine stattliche Summe von einer halben Million ausgeben wollen. Lohnt das denn überhaupt? Immerhin ist der Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag mehr als ungewiss ...