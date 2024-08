AfD-Wähler werden erschossen: MDR muss "Die PARTEI"-Wahlspot senden

Die PARTEI polarisierte auch in der Vergangenheit schon mit ihrer Wahlwerbung. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) muss den von der PARTEI eingereichten Wahlwerbespot 'Die Machtergreifung' ausstrahlen", teilte das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen mit.

In dem etwa anderthalb-minütigen Clip sprechen ein Mann und eine Frau mit stark überspitztem Dialekt und verstellten Stimmen über eine fiktive neue AfD-Regierung in Sachsen, daraufhin folgen mehrere Schüsse auf mutmaßliche AfD-Wähler. Am Ende steht der Satz: "Bevor es zu spät ist, wählen Sie die PARTEI."

Zunächst war der MDR vom Verwaltungsgericht in Leipzig zur Sendung der Wahlwerbung im Radio verpflichtet worden, dagegen hatte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Beschwerde eingelegt - diese wurde nun zurückgewiesen.

Die Beschwerde-Begründung des Senders: Der Spot verharmlose Gewalttaten und verstoße damit gegen Strafbestände.